Киев, , 12:19 — REGNUM Власти Украины проигнорировали столетний юбилей советского лётчика-аса, трижды Героя СССР Ивана Кожедуба, сказано 9 июня в материале издания Strana.ua.

Журналисты отметили, что ранее о Кожедубе говорил даже предшественник президента Украины Владимира Зеленского Пётр Порошенко.

90-летие выдающегося лётчика праздновали ещё при президенте Викторе Януковиче. Тогда в киевском Парке Славы открыли памятник Кожедубу.

«Столетний юбилей — куда более знаковое событие. Но украинские власти по его поводу промолчали. Причём не только Рада и президент, но и вся вертикаль власти тоже», — отметили в издании.

Как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, о юбилее героического лётчика не вспомнил также Институт национальной памяти Украины.

«И где же упоминание об этом юбилее на странице действующего за бюджетные деньги Института нацпамяти?» — написал он.

Парламентарий отметил, что на деятельность данного учреждения из бюджета Украины выделено 130 млн гривен или почти $5 млн.

Напомним, Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка Сумской области в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны он стал наиболее результативным лётчиком союзников, одержав 64 воздушные победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уклончиво ответил на вопрос о главаре украинских националистов Степане Бандере, отметив, что на Украине между героем и врагом очень маленькая разница.

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