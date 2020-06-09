Ереван, , 10:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение посетить 24 июня парад Победы в Москве, сообщила пресс-секретарь председателя правительства республики Мане Геворкян.

Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на днях консолидируют список лидеров, которые будут присутствовать на военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Кремля заверил, что представит список представителям СМИ.

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