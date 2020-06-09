В Саратовской области раздадут более 200 тыс. лент с триколором
Саратовская область получила более 200 тысяч ленточек с российским триколором, которые будут раздаваться бесплатно. Жители региона смогут получить их как на почте, так и в крупных сетевых магазинах, а также аптеках и заправочных станциях. В почтовых отделениях Саратова и Энгельса ленточки выложат на барьеры, желающие взять их, смогут это сделать, не подвергая себя опасности.
Парки Москвы ко Дню России подготовили онлайн-программу
Ко Дню России 13 парков Москвы подготовили праздничную виртуальную программу.
Приморцы в День России споют гимн на балконах и песню про берёзу
В Приморье праздничные мероприятия 12 июня во всех муниципалитетах пройдут с участием малого количество людей и соблюдением всех введённых ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».
В Приморье ко Дню России распишут подпорную стену историей об Арсеньеве
Во Владивостоке ко Дню России рядом со школой №75 на улице Нерчинской, 32 художники творческого объединения «Граффити Пенсия» расписывают подпорную стену, в частности рисуют знаменитого исследователя Владимира Арсеньева.
Приморцы участвуют в акции «Окна России»
Жители Приморья и столицы Дальнего Востока присоединяются к Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня.
Жители Колымы поддерживают акции празднования Дня России
В Магаданской области к Дню России подготовили насыщенную культурную программу и в связи с эпидобстановкой большинство мероприятий пройдут в дистанционном режиме.
День России в Якутии: флешмобы, мастер-классы, викторины, выставки и песни
Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню России, во всех округах и пригородах Якутска начались 2 июня и продлятся до 12 июня. На онлайн-площадках пройдут акции «На сколько ты знаешь Россию?» и «Россия — это Я», мастер-классы, викторины, выставки, познавательно-правовые мероприятия, концерты.
Детские сады и библиотеки Анадыря проводят онлайн-акции к Дню России
На Чукотке уже проходят различные мероприятия в рамках празднования Дня России. Запущены несколько акций и фотоконкурсов. Так, публичная библиотека им. Тана-Богораза поддержала Всероссийскую акцию «Окна России», украсив окна плакатами, цветами и символами, которые ассоциируются с Россией.
Детские сады Анадыря участвуют в акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Детские сады столицы Чукотки Анадыря активно участвуют в различных акциях, приуроченных к празднованию Дня России.
В Якутии раздают ленточки с российским триколором
В Якутии 10 июня в рамках празднования Дня России стартовала патриотическая акция по распространению ленточек в цветах российского триколора.
Телебашня Якутска зажжётся российским триколором
На Якутской телебашне в День России зажгут архитектурно-художественную иллюминацию в цвет триколора.
В День России в центре Томска появятся тематические граффити
В День России томский граффити-художник Олег Шубин в День России нарисует тематические граффити в арке здания в центре города. Ему будет помогать томский художник Илья Маломощенко.
День России в Новосибирской области пройдёт на удалёнке
Новосибирская область отпразднует День России дистанционными флешмобами, фестивалем граффити и примет участие в общероссийском исполнении Гимна России. Об этом сообщили в региональном правительстве, где накануне в режиме видеоконференцсвязи прошло обсуждение подготовки к празднику.