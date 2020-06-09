12 июня в РФ отмечается День России. В этом году он пройдет с обязательным учётом действующих ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Большинство мероприятий состоится в онлайн-формате, чтобы не создавать массового скопления людей.

В День России в Кремле проходит награждение лауреатов Государственной премии РФ и торжественный приём, на котором выступает глава государства. Праздник обычно завершается салютом.

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В 1991 году в этот день прошли выборы первого президента России. В 1994 году день 12 июня получил статус государственного праздника. В 2002 году праздник обрёл своё нынешнее официальное название — День России. Этот день является нерабочим.

О событиях в регионах и столице, предшествующих Дню России, и о ходе самого праздника — в трансляции ИА REGNUM.