Пенза, , 09:43 — REGNUM В Пензе среди преподавателей детских художественных школ в преддверии Дня России организовали фестиваль уличного искусства, сообщает пресс-служба городской администрации. С помощью граффити педагоги изобразили героев современности — врачей, волонтеров, соцработников и ученых.

В рамках акции создали три новых арт-объекта — на фасадной части центрального теплового пункта на улице Кронштадской, 1а. Фасад административного здания Парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского украсили художники «Татлинки». Преподаватели детской художественной школы №2 — выразили благодарность в стиле Street art на фасаде теплового пункта по улице Лермонтова, д. 39.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на доме по улице Волгоградской, 190 появился рисунок с врачом-инфекционистом. На торце здания изобразили медработницу, выходящую из «красной» зоны и снимающую с себя средства индивидуальной защиты. Под рисунком указано: «Спасибо за отвагу и труд!». На заднем фоне — надписи «COVID-19».

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