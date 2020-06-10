Анадырь, , 07:25 — REGNUM Детские сады столицы Чукотки Анадыря активно участвуют в различных акциях, приуроченных к празднованию Дня России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации городского округа.

Читайте также: Детские сады и библиотеки Анадыря проводят онлайн-акции к Дню России

Воспитатели детского сада «Золотой ключик» вместе с родителями и детьми участвуют в акции «Испеки пирог и скажи спасибо!».

Одно из главных условий — своими руками испечь пирог и сделать триколор. Пироги вручили почётным жителям Чукотки и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Благодаря педагогам детского сада «Золотой ключик» все пироги нашли своего адресата. Таким образом, участники акции выразили свою признательность и благодарность старшему поколению», — сказали в администрации Анадыря.

К акции «Испеки пирог и скажи спасибо!» присоединяются и другие детские сады Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чукотки активно участвуют в различных мероприятиях в рамках празднования Дня России.