Владивосток, , 10:25 — REGNUM Власти Приморья готовятся к празднованию Дня России — акции и различные мероприятия пройдут в онлайн-формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Праздничные мероприятия 12 июня во всех муниципалитетах Приморья пройдут с участием малого количество людей и соблюдением всех введённых ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».

Во Владивостоке в День России в 09:00 по местному времени (02:00 мск) запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации.

В 12:00 от подводной лодки С-56 стартует автопробег по улицам города. В это же время все желающие могут присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн у открытого окна или на балконе своей квартиры.

Во дворах приморцев планируется также давать концерты в рамках акции «Мы — Россия».

Пройдут концерты и на центральной площади Владивостока, а также на Спортивной набережной.

Кроме того, Приморье принимает участие во Всероссийской донорской неделе, которая приурочена к празднованию Дня России.

С 8 по 14 июня во Владивостоке состоится фестиваль граффити. Уличные художники разрисуют стены зданий города изображениями, посвященными Дню России.

Также жители края могут присоединиться к флешмобу «Окна России». Предлагается нанести патриотические рисунки и слова поздравлений на окна, сфотографировать то, что получится, и выложить снимок на своей странице с хештегами: #ОкнаРоссии, #ДеньРоссии, #ДеньРоссии2020_Владивосток, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.

Акция «Песни моей страны» посвящена одному из главных символов идентичности русского народа — берёзе. Чтобы принять участие в ней, нужно спеть песню «Берёзы» рядом с деревом на камеру и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хештегами: #ПесниМоейСтраны, #ДомТамГдеБереза, #МыРоссия, #ПриморскийКрай. Можно и просто сделать снимок с берёзой.

Можно принять участие в акции «Мой флаг — моя гордость», нарисовав триколор на щеке так, как это делали болельщики на чемпионате мира по футболу — 2018 в России, сделать фотографию и выложить её в социальные сети с рассказом о том, что значит для вас российский флаг и за что вы любите свою Родину, с хештегами #МыРоссия, #МойФлагМояГордость.

Другая акция ко Дню России в социальных сетях — «Испеки пирог и скажи: «Спасибо». К 12 июня необходимо испечь пирог, подарить его тому, кого хочешь поблагодарить, и опубликовать фото происходящего в социальных сетях с хештегами: #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.

Также 12 июня планируются онлайн-акции для иностранцев — жители других стран могут поздравить россиян с праздником или прочитать на камеру стихотворения Александра Пушкина и других поэтов, чьё творчество является уже национальным достоянием России, и выложить видео в социальных сетях с хештегом #ДеньРоссии.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным.