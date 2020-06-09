Минск, , 19:36 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии предложила перенаправить жалобу на дискриминационные высказывания Александра Лукашенко о женщинах в Центризбирком. Такой ответ из смотрящими за белорусской законностью получила лидер Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач.

Поводом для обращения в надзорное ведомство стали заявления Лукашенко о том, что в Белоруссии якобы «Конституция не под женщину» и «у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».

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Карач как юрист и белорусский общественный деятель считает, что Лукашенко мог нарушить статьи конституции Белоруссии, где говорится о равенстве всех граждан перед законом и в правах, а также о недопустимости дискриминации по признаку пола.

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