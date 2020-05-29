Минск, , 22:34 — REGNUM «Александр Лукашенко известен своим просто редкостным неуважением к женщинам. Это тем более странно, потому что всегда основу его электората составляли женщины», — заявила ИА REGNUM лидер белорусского Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач, оценивая заявления белорусского лидера по женскому вопросу.

Выступая 29 мая перед коллективом Минского тракторного завода, Лукашенко высказался о претендентах на президентский пост. Одного из них он назвал «шелудивым», другим также подыскал характеристики. При этом себя бессменный белорусский лидер назвал «человеком деревенским» и более ответственным, чем Даля Грибаускайте, которая в прошлом году покинула пост президента Литвы.

Ольга Карач считает, что в Белоруссии последние 25 лет существовал очень сильный гендерный раздел: «Сторонниками оппозиции были традиционно мужчины, а сторонниками действующего президента были женщины. Но как оказалось, даже у такой очень лояльной группы есть все-таки какой-то предел».

«Массовые посадки детей-328 в тюрьмы, изъятие детей из-за неуплаты коммуналки по декрету №18, тунеядские инициативы, которые ударили, прежде всего, по женщинам, стали отталкивать и эту группу от Александра Лукашенко», — сказала Карач.

Она отметила, что в Белоруссии образовалась целая прослойка женщин так называемого «сэндвич-поколения». По мнению Карач, стоит присмотреться к их электоральному поведению.

«Это женщины 30+, зажатые между необходимостью досматривать пожилых больных родителей и растить маленьких детей, очень часто в одиночку, потому что мужья и партнеры пропали где-то на заработках в России или на Западе, — отметила лидер МЦГИ «Наш дом». — Напомню, что даже минимальная потребительская корзина в Белоруссии составляется таким образом, что взрослой работающей женщине, по мнению белорусской власти, нужно еды на 25−30% меньше, чем мужчине».

В контексте нынешней президентской кампании Карач отметила выдвижение Натальи Кисель от белорусской ассоциации грузоперевозчиков: «Если эта женщина смогла возглавить ассоциацию такого очень типично мужского бизнеса, да еще в сфере, где есть серьезные законодательные ограничения на участие женщин-грузоперевозчиц (в Беларуси существует список запрещенных профессий для женщин), да еще убедила мужчин-грузоперевозчиков поддержать ее, то это означает, что у Натальи Кисель «яйца» (про наличие или отсутствие которых так любит рассуждать Александр Лукашенко) — размером с администрацию президента как минимум. И я бы поспорила насчет того, что Конституция у нас не заточена под женщину».

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«На самом деле, это его мнение, которое доказывает, что он Конституцию в руках не держал как минимум 25 лет. Я уверена, что Наталья Кисель, стань она белорусским президентом, будет сильным и жестким управленцем, пусть даже эта сила будет скрыта под очаровательной улыбкой милой блондинки», — уточнила Карач.

Ещё один потенциальный кандидат в президенты (если ЦИК признает 100 тысяч собранных за её выдвижение подписей) — Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского. «Она не просто домохозяйка, а очень активный игрок, который способен и на самостоятельные решения, и на креативные решения в нестандартной кризисной ситуации, — отметила Карач. — Даже то, что она смогла практически мгновенно перестроиться и подать свой список инициативной группы, а также то, что она активно ездит по регионам и встречается с людьми, говорит о том, что она не игрушка в руках мужа, а сильный, активный и самостоятельный человек».

«У Александра Лукашенко таких красивых, умных, сильных и грамотных женщин в команде нет. Он судит по своим женщинам. Но не все женщины Белоруссии — такие, как Ермошина (глава ЦИК Лидия Ермошина — ИА REGNUM), и не все женщины Белоруссии мечтают о том, чтобы собирать с ним арбузы. Поэтому пусть не беспокоится, даже на этих выборах достаточно сильных женщин, которые легко возьмут управление страной в свои руки и справятся с этой задачей намного лучше, чем сам Александр Лукашенко», — уверена лидер МЦГИ «Наш дом».

Лукашенко попал впросак, обвинив экс-президента Литвы в безответственности. Карач считает, что бессменный белорусский правитель попросту не в теме.

«Даля Грибускайте прославилась в Литве именно как жесткий управленец. Улыбка у неё, конечно, красивая, и парламент в Литве очень активный. Однако я думаю, что литовцы были бы изумлены, если бы узнали, что «Даля Грибускайте поулыбалась, посидела и пошла», — констатировала Карач.

«Как раз больше всего критики в отношении Дали Грибускайте звучало именно в том, что она слишком сильная и жесткая в управлении страной, — резюмировала лидер МЦГИ «Наш дом». — Удивительно, но за 25 лет Александр Лукашенко так и не понял ничего ни про белорусских женщин, ни про женщин из соседних стран».

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