Минск, , 17:26 — REGNUM Потенциальные кандидаты в президенты обижают молодых милиционеров и устраивают «кипишь» в провинции. Об этом сегодня, 29 мая рассказал рабочим Минского тракторного завода Александр Лукашенко.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко отметил, что в целом пока мало знает выдвинувшихся претендентами на должность президента. Он уточнил: «За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом».

По словам Лукашенко, из 15 собирающих подписи потенциальных кандидатов в президенты лучше всего дела идут у женщин: «Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся».

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«Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим.), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам…», — приводятся слова Лукашенко в сообщении президентской пресс-службы.

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«На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. президентской пресс-службы) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают», — поведал Лукашенко.

Он также высказался против личных оскорблений в ходе президентской кампании,

обратив внимание на статью в российской газете «Коммерсант». Президентская пресс-служба привела слова Лукашенко: «Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее».

«Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Белоруссии», — сообщил Лукашенко.

По всей видимости, «шелудивым» Лукашенко назвал своего оппонента Сергея Тихановского, которого не допустили к сбору подписей за своё выдвижение кандидатом в президенты. При этом Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты жены Тихановского.

«У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, — сообщил Лукашенко. — У нас президент — не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».