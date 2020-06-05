Бишкек, , 22:47 — REGNUM «Вместо конструктивного диалога со стороны киргизских партнеров идет намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером нашего внутреннего налогового администрирования», — заявило посольство Казахстана в Бишкеке в ответ на претензии властей Киргизии по поводу огромных очередей большегрузных машин на киргизско-казахстанской границе, передает Tazabek.

Казахстанские дипломаты напомнили, что в начале 2020 года представители киргизской и казахстанской сторон обсудили необходимость обмена предварительной информацией о перемещаемых через киргизско-казахстанскую границу грузах, навигационных замках и других данных, которые могли бы способствовать снижению теневого оборота товаров.

Но, как отмечают в посольстве Казахстана, киргизские чиновники так и не подписали протокол этих переговоров, а направленная по почте версия документа тоже осталась без ответа со стороны властей Киргизии.

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