Бишкек, 28 января 2020, 22:35 — REGNUM Работающие на киргизско-казахстанской границе сотрудники налоговой и пограничной служб Казахстана создали мафию, которая вымогает деньги у киргизских бизнесменов. Об этом заявил депутат Азамат Арапбаев на заседании комитета по экономической и фискальной политике парламента Киргизии, пишет «Тазабек».

Карл Шпицвег. Таможня (фрагмент) 1870
Карл Шпицвег. Таможня (фрагмент) 1870

По словам народного избранника, сумма взяток, которые вынуждены платить киргизстанские поставщики за то, чтобы экспортируемые в Россию товары прошли казахстанскую таможню, колеблются от $500 до $1000 (от 31,2 тысячи до 62,4 тысячи рублей).

«Если Казахстан не изменит эту ситуацию, то мы имеем право на то, чтобы просить исключить Казахстан из состава стран Евразийского экономического союза», — подчеркнул депутат Арапбаев.

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