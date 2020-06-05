Бишкек, , 15:28 — REGNUM Ситуация на киргизско-казахской границе противоречит договоренностям союзных государств. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизии Эркин Асрандиев, выступая на выездном совещании на контрольно-пропускном пункте «Актилек автодорожный», передает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что Казахстан создает сложности на границе с Киргизией сложности с прошлого года.

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«В последние недели ситуация переросла в критическую. На сегодня 300 — 400 машин стоят в пробке на протяжении нескольких суток. Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей на границе из Казахстана в Киргизию. Порядок выезда несложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно», — возмутился он.

Асрандиев отметил, что на внутренних границах Евразийского союза ситуация намного сложнее, чем на внешних границах.

«Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию, так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», — подытожил вице-премьер.

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