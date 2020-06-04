Минск, , 13:44 — REGNUM Новые вызовы требуют предельной мобилизации усилий правительства и всех государственных органов Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 4 июня его пресс-служба.

Он отметил, что и в Белоруссии, и во всем мире складывается очень непростая ситуация. Государству предстоит пройти сильнейшую проверку на стойкость. При этом необходимо не только препятствовать падению экономики, но и увидеть возможности развития там, где другие их не видят.

«Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения», — подчеркнул белорусский лидер.

Задачи нужно разделить на безотлагательные, среднесрочные, и стратегического характера, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Белоруссии Романа Головченко новым премьер-министром. Днём ранее он отправил в отставку правительство Сергея Румаса.

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