Москва, , 08:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство во главе с Сергеем Румасом, совершая демонстративный жест в рамках своей предвыборной кампании. Так считает политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский, передаёт телеканал «360».

"Нужно что-то предъявить электорату, какое-то движение, какие-то новые надежды», — сказал Аверьянов-Минский.

Эксперт полагает, что Лукашенко путём роспуска кабинета министров решил «взбодрить белорусское общество» в преддверии выборов и дать ему какие-то надежды, однако принципиально такой шаг ситуацию в стране не изменит.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал момент отставки правительства идеальным для того, чтобы «свалить» на министров все неудачи в экономике и социальной сфере. С новым составом правительства можно будет «помечтать перед избирателем о светлом будущем», сказал эксперт RNS.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня белорусский президент подписал указ об отставке правительства, возглавляемого премьер-министром Сергеем Румасом. Лукашенко заявил при этом, что «революции» в стране ожидать не стоит. В стране на 9 августа назначены президентские выборы.

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