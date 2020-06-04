Минск, , 12:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым главой правительства страны председателя белорусского Госкомвоенпрома Романа Головченко. Об этом 4 июня сообщает агентство БелТА.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко», — говорится в сообщении и напоминается, что новый глава правительства до этого был председателем Государственного военно-промышленного комитета страны.

Также белорусский лидер отметил, что он не имеет претензий к экс-главе правительства страны Сергею Румасу, однако приветствует его желание заниматься бизнесом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, чьё правительство накануне отправил в отставку президент страны Александр Лукашенко, за совместную работу и вклад в российско-белорусскую интеграцию.