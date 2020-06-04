Бишкек, , 00:21 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии обратился к президенту американской корпорации «Радио Свобода» Джейми Флаю с просьбой оказать содействие в явке журналистов интернет-издания «Азаттык» (киргизский филиал «Радио Свобода») Али Токтакунова и Ыдырыса Исакова на допрос, передают киргизстанские СМИ.

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Поводом для этого послужили показания свидетелей о том, что корреспонденты «Азаттыка» якобы получили $100 тысяч (6,9 млн рублей) от бизнесмена Айеркена Саймаити за написание материалов журналистского расследования по факту незаконного вывода из Киргизии нескольких сотен миллионов долларов.

Киргизстанские спецслужбы отмечают, что ранее неоднократно пытались допросить журналистов радио «Азаттык» и получить доступ полученным от Саймаити материалам, но Исакова и Токтакунов не являются на допрос в госкомитет нацбезопасности и не представили обещанные документы, упомянутые в журналистском расследовании.

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