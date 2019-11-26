Бишкек, , 19:29 — REGNUM Следственные органы установили, что через Киргизию вывели не $700 млн (44,6 млрд рублей), а более $932,7 млн (59,5 млрд рублей) «отмытых» контрабандистами денег. Об этом на заседании парламента заявил председатель госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров, передает «Азаттык».

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По его словам, в ходе досудебных мероприятий по материалам журналистского расследования о переводах за рубеж от имени убитого в Стамбуле китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, его супруги Вуфули Бумаилиаму и компании «Абдыраз», выяснили, что вышеназванная сумма была переведена из 17 банков Киргизии в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны.

Таиров отметил, что в графе «цель денежного перевода» при этом чаще всего указывались приобретение электроники, текстильных и строительных материалов, покупка земельных участков и недвижимости, а также возврат долгов.

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