Варшава, , 11:03 — REGNUM Нежелание сотрудничать с польской стороной в ходе антимонопольного разбирательства по строительству газопровода «Северный поток — 2» может обернуться для российской компании «Газпром» крупных штрафом. Польский антимонопольный регулятор UOKiK уже возбудил дело в отношении Газпромa.

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Так, если компания не пойдёт на сотрудничество и не предоставит затребованную информацию по этому делу, ей может быть назначен штраф в размере до € 50 млн, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в 2018 году UOKiK предъявил обвинения в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого разрешения шести компаниям, в числе которых оказался и Газпром. А в начале 2020 года глава ведомства обратился в российскую компанию с просьбой предоставить документы, имеющие отношение к делу.

«Речь шла о контрактах, заключённых дочерней компанией Газпрома с остальными компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2», — говорится в сообщении регулятора.

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Уточняется, что это были прежде всего контракты на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива.

«Несмотря на возложенную на неё обязанность сотрудничать с ведомством, компания не предоставил эту информацию», — заявили в UOKiK.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Польский комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у Газпрома информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2».