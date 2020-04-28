Варшава, , 09:10 — REGNUM Власти Польши хотят наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если Газпром не перечислит польской PGNiG средства, которые присудил компании Стокгольмский арбитраж. Об этом заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.

По словам замминистра, Варшава располагает «юридическими инструментами» для взыскания средств с российской газовой компании. В первую очередь речь идёт об аресте акций компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2», что поможет затормозить процесс строительства второй ветки газопровода, пояснил он.

«Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении Газпрома в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются», — сказал Ковальский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году польская компания PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитраж, требуя от Газпрома очередного снижения стоимости газа по Ямальскому контракту от 1996 года. В конце марта польская сторона объявила о выигранном деле и о том, что PGNiG причитаются 6 млрд злотых (примерно $1,43 млрд). В Газпроме ответили, что рассматривают решение арбитража и считают разговор о выплатах преждевременным.

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