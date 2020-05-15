Москва, , 23:51 — REGNUM Польша отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию. Об этом сегодня, 15 мая, заявил пресс-секретарь госкорпорации «Газпром» Сергей Куприянов.

Напомним, что Польша и раньше заявляла о том, что не собирается продлевать транзитный контракт с Россией и контракт на поставки российского газа.

Контракт на транзит российского газа истекает 17 мая.

Пресс-секретарь «Газпрома» Куприянов отметил, что несмотря на прекращение транзитного контракта, российский газ через территорию Польши все равно будет поставляться в другие страны Европы. При этом Куприянов не уточнил, о каких объемах транзита будет идти речь, и каковы будут тарифы.

Стоит отметить, что у «Газпрома» так или иначе будет возможность бронировать на аукционных торгах краткосрочные транзитные мощности польского газового оператора Gaz-System.