Рим, , 14:30 — REGNUM На сегодняшний день Италия пока не получила официального приглашения от российской стороны на участие в параде Победы, который должен состояться 24 июня на Красной площади. Об этом сегодня, 1 июня, в ходе онлайн-брифинга сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

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«Мы пока не получили официального приглашения», — подчеркнул дипломат.

Он предположил, что приглашение должно прийти на уровне главы правительства, то есть премьер-министра Джузеппе Конте, пишет ТАСС. Ранее он подтвердил своё участие в мероприятиях 9 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая традиционный парад Победы на Красной площади не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции. На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. В этот день в 1945 году в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует пригласить на Парад Победы в Москве лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Он также добавил, что вопрос о приглашении лидеров стран дальнего зарубежья «прорабатывает по ситуации».