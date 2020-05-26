Москва, , 15:09 — REGNUM Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы, мы сделаем это 24 июня», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены. Часть из них прошла в новом формате — онлайн. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок. При этом 9 мая в столице состоялся воздушный парад. В небе над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов.

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