Москва, 28 мая 2020, 13:17 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил приглашение на Парад Победы не только лидеров стран СНГ.
«С каждой отдельной страной будет прорабатываться (вопрос о приглашении лидера на парад Победы)», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что вопрос о приглашении лидеров стран дальнего зарубежья «прорабатывает по ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил, что Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.
Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Читайте также: Песков: на Парад Победы пригласят лидеров стран СНГ