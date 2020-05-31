Минск, , 13:29 — REGNUM В Минске, Бресте, Гомеле и других белорусских городах проходят пикеты по сбору подписей в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает 31 мая «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

По информации журналистов, по состоянию на 12:30 очередь на пикете в Минске на Комаровском рынке растянулась до станции метро «Площадь Якуба Коласа».

В Бресте были объединены две акции — противников аккумуляторного завода и пикет в поддержку Светланы Тихановской. В Бресте люди собираются на площади Ленина, чтобы проследовать на пикет в поддержку Светланы Тихановской.

В городе Гомеле, по информации журналистов, по состоянию на 13:00 на пикет в поддержку Светланы Тихановской собрались около тысячи человек.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Беларусь головного мозга», пикеты в поддержку Светланы Тихановской проходят не только в Бресте, Минске и Гомеле, но и в Витебске, Гродно, Молодечно, Речице, Жлобине.

Читайте также: «Это галимая провокация»: блогера Тихановского задержали в Гродно

Напомним, в пятницу, 29 мая, в Гродно задержали блогера Сергея Тихановского, а также ряд активистов. В настоящий момент Тихановский, а также семь задержанных находятся в одном из изоляторов временного содержания в Минске.

Читайте также: В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата в президенты