Минск, , 12:51 — REGNUM В трех городах Белоруссии — Кобрине, Пинске и городе Мосты — задержали участников инициативной группы по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщается 31 мая в telegram-канале «Страна Для Жизни».

По данным журналистов, в городе Кобрине «в качестве свидетеля» задержали Владимира Мороза, он находится в Кобринском районном отделении внутренних дел. В городе Мосты задержан Александр Милюк, который успел сообщить, что в восемь часов утра за ним домой приехали сотрудники милиции, вручили повестку и отвезли в Следственный комитет города Гродно. В Пинске «в качестве свидетеля» был задержан Валерий Романович. На данный момент он находится в Пинском районном отделении внутренних дел.

Также о своем возможном задержании сообщил координатор инициативной группы по городу Гомелю и Гомельской области.

«Возле моего дома в Гомеле стоят оперативники в служ. авто. Я собираюсь на пикет по подписям к универмагу! Скорее всего будут задерживать», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 31 мая? в Минске проходит пикет по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Аналогичные пикеты проходят в Бресте, Гомеле, Гродно.

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