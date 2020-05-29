Минск, , 11:12 — REGNUM Сегодня, 29 мая, состоится заседания Совета глав правительств стан Содружества Независимых Государств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Белоруссии, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции.

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«Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ», — уточнили в правительстве.

Также планируется рассмотреть широкий спектр вопросов по другим направлениям деятельности СНГ, в том числе о совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Кроме того, участники заседания обсудят проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Планируется подписание ряда документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоруссия выступила с призывом к странам СНГ объединить усилия по созданию вакцин и противовирусных препаратов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как пояснил министр иностранных дел республики Владимир Макей, именно это станет первоочередными шагами на пути разработки государствами — участниками СНГ совместных мер по защите здоровья людей в условиях распространения коронавируса, поддержанию стабильности экономик и обеспечению устойчивости финансовых систем.