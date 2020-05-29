Москва, 29 мая 2020, 08:38 — REGNUM График двусторонних встреч обсудили главы правительств России и Казахстана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов, сообщили в пресс-службе российского премьер-министра.
Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и научно-практической областях. Стороны также обменялись мнениями в связи с проведением заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ).
Напомним, Совет глав правительств СНГ пройдет 29 мая в режиме видеосвязи. Участники обсудят противодействие распространению коронавируса, а также взаимодействие в сфере экономики.