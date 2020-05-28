Москва, , 12:03 — REGNUM Странам Европейского союза не стоит «отрываться от родного материка» и приглашать к себе «внешнее военное присутствие». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times.

Он выразил мнение, что европейцам не стоит высматривать «экзистенциальные ориентиры в других частях света». Военные из-за океана не укрепляют их безопасность, они лишают Европейский союз возможности стать независимым центром международного влияния.

Европейские страны должны сконцентрироваться на сотрудничестве с другими государствами в пределах материка. От объединения усилий ЕС только выиграет, добавил Лавров.

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