Москва, , 02:20 — REGNUM Ряд западных стран стремятся воспользоваться пандемией COVID-19 для наказания неугодных им правительств, написал 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times.

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы», — отметил он.

По мнению главы российского МИД, используемые на Западе методы напоминают «игры в Монополию», при этом они сочетаются с продвижением узкокорыстных интересов и «сведением счетов с геополитическими конкурентами».

В качестве примеров Лавров привел попытки возложить вину за распространение коронавируса на Китай, и напомнил, что Россию стали обвинять в стремлении «укрепить геополитическое влияние» за счёт поставок гуманитарной и медицинской помощи странам, правительства которых обращались с соответствующим запросом.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу, назвав их полными чувствами вседозволенности и превосходства.

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