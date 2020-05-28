Москва, , 09:08 — REGNUM Для помощи поступательному движению мировой экономики после кризиса, который произошел в результате пандемии коронавируса, мир должен работать совместно. Такое мнение 28 мая высказал глава МИД России Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times.

По словам министра иностранных дел РФ, коронавирус бьет по хозяйственному укладу, когда он поражает человека.

Также Лавров отметил, что замедление активности бизнеса и разрыв глобальных производственных цепочек обернулись настоящим шоком для экономики мира и потому необходимо помочь последней совместными усилиями придать поступательное движение после кризиса и при этом не допустить, «чтобы экономическое ненастье наносило ущерб международному сотрудничеству, усугубляло дефицит доверия, провоцировало новые витки конфликтности в мировых делах».

«В идеале такая задача должна нас объединить, ведь от ее успешного решения зависит благосостояние граждан всех без исключения государств», — отметил глава МИД России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что ряд западных стран стремится воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств.