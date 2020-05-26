Пекин, , 09:11 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции Соединённые Штаты теряют возможности применения жёстких санкций в отношении Китая. Также менее эффективно удаётся Вашингтону оказывать усиленное давление и на другие страны. Об этом сообщается в материале обозревателей китайской газеты Global Times.

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«Соединённые Штаты скованы эпидемией нового коронавируса, и их реальные возможности вмешиваться в дела других государств существенно ослабли», — говорится в статье.

По мнению авторов, заявления Белого дома о способности ввести санкции в отношении Китая из-за Гонконга в нынешней ситуации больше похожи на «блеф американской стороны», так как ресурсы и инструменты, имеющиеся в распоряжении Вашингтона, оказались менее значительными, чем это было до пандемии.

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Обозреватели газеты подчеркивают, что США выбрали неудачный момент, чтобы давить на КНР в связи с ситуацией в Гонконге и все попытки Вашингтона изменить общественное мнение в свою пользу ни к чему не приведут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай пригрозил контрмерами против США, если они попытаются наказать его санкциями за принимаемый закон об обеспечении конституционного порядка в Гонконге.

Напомним, новый закон о безопасности в Гонконге направлен на подавление зачатков политического мятежа, государственной измены и подрывную деятельность враждебных целостности Китая сил. Причиной или поводом к его принятию стали выступления гонконгских «продемократических» мятежников, которые не утихали с лета-осени 2019 года.

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