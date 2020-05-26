Пекин, , 04:55 — REGNUM Китай пригрозил контрмерами против США, если они попытаются наказать его санкциями за принимаемый закон об обеспечении конституционного порядка в Гонконге, сообщает 26 мая гонконгская газета South China Morning Post.

Новый закон о безопасности в Гонконге направлен на подавление зачатков политического мятежа, государственной измены и подрывную деятельность враждебных целостности Китая сил. Причиной или поводом к его принятию стали выступления гонконгских «продемократических» мятежников, которые не утихали с лета-осени 2019 года.

Однако, ряд гонконгских бизнес и элитных групп, а также бизнес-групп западных стран переживают, что новый закон положит конец политических свободам и демократии в Гонконге, а тысячи рассерженных горожан выйдут на улицы несмотря на карантинные меры ограничения.

Вашингтонский советник по национальной безопасности Роберт О«Брайен предупредил, что покуда полиция готова разгонять толпы слезоточивым газом и водяной пушкой, новый закон может стоить Гонконгу статуса преференциального торгового партнера США.

Однако, в министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин будет реагировать н любые санкции со стороны Вашингтона.

«Если США настойчивы в своем намерении навредить интересам Китая, Китай предпримет все необходимые меры для того, чтобы отразить их», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

Гонконг стал точкой обострения противоречий между Китаем и США, а также местом, откуда может начаться «новая холодная война», как заявили в Пекине.