Вашингтон, , 18:21 — REGNUM США могут ввести против Китая санкции, если Пекин примет законопроект о защите национальной безопасности и «захватит» Гонконг. Об этом 24 мая сообщил советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире информационной программы Meet the Press американского телеканала NBC.

Советник сослался на обещание властей КНР, которое коммунистическая партия страны дала Великобритании в 1984 году во время подписания совместной декларации по передаче суверенитета на территорией Гонконга в пользу Китая. Согласно этим договоренностям, за Гонконгом должны быть сохранена автономия и разрешен «свой стиль жизни до 2047 года».

«Теперь за 27 лет до истечения этого срока, похоже, с этим законопроектом о национальной безопасности они фактически захватят Гонконг, и если они это сделают <…> то будут введены санкции против Гонконга и Китая», — заявил О'Брайен.

Он также предупредил, что в случае «захвата» Китаем Гонконга, последний не сможет уже рассчитывать на сохранения статуса финансового центра Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критика из США готовящегося законопроекта началась сразу же после упоминания о нём в СМИ. Пекин упрекнули в посягательствах на договорённости, которые лежали в основе передачи Гонконга Китаю.

Законопроект ещё не только не рассматривается, а решается вопрос о начале его разработки. Так, 22 мая резолюция о начале разработки законопроекта была внесена в повестку Всекитайского собрания народных представителей.

Если закон будет принят, то в Гонконге будут созданы специальные органы, обеспечивающие национальную безопасность в городе. В Гонконге эти планы Пекина стали поводом к очередным беспорядкам.

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