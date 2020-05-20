Москва, , 08:20 — REGNUM Во вторник, 19 мая, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании. Россиянам хотят разрешить использовать почту и электронное голосование на выборах и референдумах.

Кроме того, документом вводится возможность отложить выборы губернатора при режиме ЧС. Устанавливается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг.

Комитет рекомендовал Совету федерации одобрить закон. Верхняя палата рассмотрит документ сегодня, 20 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон 13 мая. Центризбирком получит возможность проводить досрочное голосование вне помещений для голосования. При проведении выборов всех уровней теперь будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что опасность путаницы при проведении электронного голосования есть, «потому что любые новеллы — это путаница».

«Но по этому поводу не делать ничего нового тоже было бы ошибкой. Поэтому вопрос в том, как это новшество осуществлять? Как говорил Михаил Жванецкий — «тщательнее надо». Так вот, если «тщательнее» — то путаницы не будет. Я понимаю опасения, потому что две главные новеллы — электронное голосование и голосование по почте», — рассказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Американский опыт показывает, что электронное голосование имеет серьезные недостатки, и дело даже не в том, что что-то произойдет, а в том, что всегда можно сказать, что что-то произошло. Все может пройти нормально и даже хорошо, но всегда найдется кто-то, кто, как старый попугай у Владимира Высоцкого, крикнет из ветвей: «Неправильно! Русские, американские, израильские, китайские хакеры нам тут «подкрутили»! В этом самом по себе есть некая не то чтобы проблема, но некая опасность», — продолжил эксперт.

«Самый простой способ борьбы с этой опасностью — это, с одной стороны — высокотехнологичные вещи, с другой стороны — максимальный общественный контроль. Потому что тот же сайт госуслуг не так сложно поставить под контроль — там либо появится голос, либо не появится. Госуслуги персональны. Ведь в чем проблема электронного голосования? Голосовал ли человек или 20 голосовавших сидели за одним компьютером на одном стуле? А в рамках сайта госуслуг мы все сидим в личных кабинетах. И все, о чем здесь можно спорить — проголосовал ли я или мой сын, потому что я в этот момент отвлекся. Но вопрос личной ответственности. В конце концов, известны случаи, когда молодежь приводила на голосование своих бабушек и дедушек. Это, в общем, то же самое, без всякой электроники», — отметил директор ИРП.

«Поэтому некоторые сложности в этом есть, но принципиально это ничего не меняет, при том, что электронное голосование вводится не только по тому, что был коронавирус, оно в принципе вполне возможно. Закон всемирного тяготения нельзя закрыть обратно. Если электроника появилась, она будет применяться. И в этом смысле гораздо лучше подумать, как преодолеть негативные стороны, чем пытаться этого не делать, потому что это все равно сделают, но тогда без нас. И электронное голосование в некотором смысле неизбежно, потому что мы с Вами знаем, что молодежь на избирательные участки ходить не любит и любить не станет», — уточнил политолог.

«Но при этом, конечно же, нужен и общественный контроль, и механизм голосования через личные кабинеты. И здесь вопрос скорее состоит в финансово-технологических возможностях. Насколько на региональном уровне есть возможности сделать эти сайты на высоком уровне — ведь это недешевая задача. У меня был случай, когда я сидел с мэром областной столицы в момент обсуждения как раз использования электроник, выступает губернатор, пафос на высочайшем уровне. А мэр мне шепчет: «А у меня физически нет городского сайта». Вот это надо преодолеть в первую очередь. Но это не вопрос политики, а вопрос организационной деятельности государственного аппарата, причем регионального. Где-то это надо потребовать, где-то этому надо помочь», — рассказал директор ИРП.

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«Что касается почтового голосования, мне лично кажется, что без него можно обойтись при наличии электронного, но, если люди считают, что нужно и то и то, то можно попробовать, хотя пока достаточно провести его в тестовом режиме. Много Вы видите людей, которые в наше время пишут бумажные письма? Нет. И в этом смысле разрешение на почтовое голосование, по-моему, уже архаично. Но проблемы это не создает, потому что вряд ли кто им будет пользоваться. Насколько я помню, «Почта России» пыталась участвовать в переписи, но особых успехов не достигла», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.

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