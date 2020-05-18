Москва, 18 мая 2020, 16:52 — REGNUM Цифровизация «рано или поздно» должна была привести к электронному голосованию, но пока нет «чёткого представления о том, как это будет работать на практике», и «вопросов больше, чем ответов». Кроме того, само общество ещё не готово к подобным новациям, так как опасается любых изменений в предвыборном законодательстве. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.
Эксперт подчеркнул, что развитие цифровых технологий «рано или поздно должно было привести к появлению практики цифрового голосования».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Госдума утвердила возможность проведения дистанционного (в том числе электронного) голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Речь идёт о голосовании через портал «Госуслуги» и возможности голосования по почте. Госдума приняла закон голосами «Единой России», депутаты аргументировали нормы пандемией коронавируса. Оппозиция увидела в нововведениях поле для фальсификаций и угрозу стабильности в обществе. 20 мая Совет Федерации планирует обсудить данный резонансный закон.
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