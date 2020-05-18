Москва, , 16:52 — REGNUM Цифровизация «рано или поздно» должна была привести к электронному голосованию, но пока нет «чёткого представления о том, как это будет работать на практике», и «вопросов больше, чем ответов». Кроме того, само общество ещё не готово к подобным новациям, так как опасается любых изменений в предвыборном законодательстве. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.

Голосование Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт подчеркнул, что развитие цифровых технологий «рано или поздно должно было привести к появлению практики цифрового голосования».

«Теоретики отмечали, что это дело самого ближайшего будущего, и мы это как раз наблюдаем. Следует сказать, что мы не первые, кто пытается внедрить эту практику. Элементы онлайн-голосования активно используются многими западными странами. Сам факт того, что российское государство осознает значимость этого вопроса, вызывает умеренный оптимизм, но складывается ощущение, что пока никто из депутатов не имеет чёткого представления о том, как это будет работать на практике. Во-первых, у нас нет такого опыта. Во-вторых, к этому не готово само общество, опасающееся любых новаций в сфере голосования.

При этом мы здесь не одиноки: страны, вводящие элементы цифрового голосования, сталкиваются с абсолютно идентичными проблемами. Кроме того, анахронизмом выглядит сюжет, связанный с голосованием по почте. В целом вопросов пока больше, чем ответов, но само движение в этом направлении можно оценить положительно», — отметил Николай Евдокимов.

«Что касается скепсиса относительно того, что результаты голосования будет легче фальсифицировать, то это можно было бы принять, если бы текущая система надежно защищала от фальсификаций. Но, увы, этого нет», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Госдума утвердила возможность проведения дистанционного (в том числе электронного) голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Речь идёт о голосовании через портал «Госуслуги» и возможности голосования по почте. Госдума приняла закон голосами «Единой России», депутаты аргументировали нормы пандемией коронавируса. Оппозиция увидела в нововведениях поле для фальсификаций и угрозу стабильности в обществе. 20 мая Совет Федерации планирует обсудить данный резонансный закон.

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