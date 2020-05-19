Йошкар-Ола, , 11:04 — REGNUM Внедрение дистанционного голосования в России проводится в «спешке» на фоне пандемии коронавируса и может привести к тому, что доверие жителей к выборам «может быть окончательно утеряно». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (фракция КПРФ).

«Трудно представить себе выборы в условиях самоизоляции. Кто сейчас будет регистрировать кандидатов, как собирать документы и подписи для выдвижения, каким образом проводить предвыборные встречи? Если невозможно организовать полноценную предвыборную кампанию, зачем тогда спешка с поправками?

Этот законопроект мы приняли за один день сразу во втором и третьем чтениях. На мой взгляд, правки избирательного законодательства к пандемии отношения не имеют. Даже сейчас, когда избиратели приходят на участки лично, подсчёт голосов избиркомами не вызывает доверия.

По новым правилам избиратели будут голосовать через интернет и с помощью почтовых отправлений. Организовать независимое наблюдение за электронным голосованием просто невозможно. А бюллетени, отправленные в конвертах, очень легко можно подменить. Не будут же наблюдатели сидеть в отделениях почты или даже в избиркомах пять дней и ждать, пока придут все письма. Из-за этих поправок в обществе может быть окончательно утеряно доверие к выборным институтам», — считает Сергей Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Госдуме России был принят законопроект, который допускает возможность электронного голосования и голосования по почте. Речь идёт не только о голосовании на выборах всех уровней, но и референдумах. Госдума приняла закон голосами «Единой России», депутаты аргументировали нормы пандемией коронавируса. Оппозиция увидела в новациях поле для фальсификаций и угрозу стабильности в обществе. 20 мая данный резонансный закон планирует обсудить Совет Федерации.

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