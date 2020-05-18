Москва, , 08:29 — REGNUM В России уже со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Соответствующий законопроект Министерство труда и социальной защиты РФ разработало на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни.

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Как следует из документа, на который ссылается газета «Известия», с 2021 года срок расчета выплаты накопительной части может увеличиться с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. Это на шесть месяцев больше ранее установленного срока. Именно на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать российские пенсионеры после выхода на заслуженный отдых. Так, если накоплено 100 тыс. рублей, то ежемесячная выплата составит 378 рублей против 387 рублей при нынешней форме расчёта.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что «ожидаемый период выплаты» используется при расчёте только накопительной пенсии и на размер страховой части не влияет. При этом в федеральном ведомстве добавили, что риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать её единовременно или передать по наследству. Однако эксперты же полагают, что нововведение будет новым ударом по российским пенсионерам, поскольку «создаётся опасность, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума».

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Издание отмечает, что срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон, который в очередной раз продлевает мораторий на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии до 2022 года. Речь идёт о фактической заморозке выплат накопительной части пенсий граждан РФ. Так, в 2020 году трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд планируется уменьшить на 634,8 млрд рублей.

Напомним, правительство РФ заморозило накопления в 2014 году и с тех пор каждый год продлевает действие моратория.

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