Москва, , 17:37 — REGNUM Накопительная часть пенсионных накоплений с наибольшей вероятностью не будет разморожена и восстановлена. Об этом заявил замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«В 2014 году прекратились зачисления средств на счета граждан в системе ОПС (обязательного пенсионного страхования) — третий компонент, накопительный, был заморожен. Сначала это была временная мера, на год, потом еще на год. Но сейчас понятно, что эта система уже вряд ли восстановит свою работоспособность», — заявил Швецов.

По его словам, заморозка повлияла на негосударственные пенсионные фонды, уменьшив их количество.

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