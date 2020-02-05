Москва, , 13:06 — REGNUM Не копят на пенсию около 84% российских граждан, при этом у 74% нет для этого средств. Таковы данные исследования НПФ «Сафмар».

На пенсию нужно копить самостоятельно, так считает 71% опрошенных. Однако ответ «нет финансовой возможности» выбрали 74% из тех, кто не готов создавать для себя «подушку безопасности» к выходу на пенсию.

68% опрошенных надеются прожить на государственную пенсию, но большинство — 84% — не уверены, что привычный для них уровень жизни удастся сохранить.

В опросе приняли участие 1,526 тыс. человек из числа клиентов НПФ «Сафмар» со средним счетом по накопительной пенсии 66,364 тыс. рублей. Их средний возраст — 41 год.

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