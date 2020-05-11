Прага, , 10:05 — REGNUM Уже с сегодняшнего дня, 11 мая, в Чехии после длительного перерыва возобновят свою работу крупные магазины, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Кроме того, власти республики разрешили проведение общественных мероприятий с участием до ста граждан.

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Также свои двери для посетителей откроют театры, кинозалы, музеи и художественные галереи, сообщает ТАСС. При этом в Чехии продолжит действовать строгое предписание о соблюдении социальной дистанции в два метра и ношении масок.

Кроме того, с 11 мая возобновится учебный процесс в вузах. За парты также смогут вернуться учащиеся выпускных классов средних школ и профтехучилищ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти республики не собираются продлевать режим чрезвычайной ситуации, который введён с 12 марта по 17 мая из-за пандемии нового коронавируса. Решение об этом будет принято сегодня, 11 мая, на правительственном заседании.

Добавим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Чехии выявлено более 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом более 4,4 тыс. пациента с COVID-19 выздоровели, 279 человек скончались.

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