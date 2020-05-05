Прага, , 15:40 — REGNUM Пандемия коронавируса изменит мир и с точки зрения экономики, и с точки зрения контактов между людьми. Об этом заявил главный эпидемиолог Чехии, заместитель министра здравоохранения страны Роман Примула в опубликованном 5 мая интервью «Российской газете».

«Жизнь после пандемии уже не будет такой, какой она была прежде», — сказал Примула.

По его словам, экономика будет приспосабливаться к новым условиям, а людям, вероятно, придётся общаться с меньшим числом других людей.

Коронавирус нового типа эпидемиолог назвал «просто невероятным». Так, он с трудом поддаётся диагностике, полная клиническая картина заболевания пока не ясна, неизвестно, как долго вирус остаётся в организме, сколько сохраняется иммунитет.

Распространяется коронавирус преимущественно респираторно-капельным путем, также передаётся через поверхности. Самые опасные места, согласно исследованию в больнице города Пардубице, это дверные ручки и фильтры кондиционеров и вентиляции.

В Чехии, полагает Примула, заболевших и умерших меньше благодаря вовремя принятым мерам по изоляции людей и обязательному ношению масок. Теперь страна будет постепенно выходить из ограничений, в три этапа по четырнадцать дней.

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