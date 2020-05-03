Прага, , 12:48 — REGNUM Число новых инфицированных SARS-CoV2 на территории Чехии стремительно снижается. Об этом 3 мая сообщает здравоохранительное ведомство страны.

Такой вывод минздрав Чехии сделал ввиду того, что ранее в стране был зафиксирован самый низкий показатель новых заразившихся за сутки с 9 марта текущего года — всего 18 человек за указанный период.

При этом в ведомстве отметили, что такое низкое число инфицированных может быть связано с тем, что во время нерабочих дней проводится меньшее число тестов на наличие коронавируса в организме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чехии в данный момент заражены коронавирусом 4049 человек, причем общее количество инфицированных в стране с 1 марта составляет 7755 случаев при 3641 выздоровевшем и 245 летальных исходах.