Вена, , 14:00 — REGNUM В Австрии, за освобождение которой от фашистских оккупантов отдали свои жизни свыше 26 тыс. советских солдат, очень уважительно и бережно относятся к советским воинским мемориалам. Россия благодарна за это и местным властям, и гражданам страны. Об этом 8 мая в обращении по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма заявил президент России Владимир Путин.

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«На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — сказал глава государства.

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Российский лидер отметил, что Великая Победа не только открыла путь к «возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии», но и спасла всё человечество. Поэтому память о событиях тех лет, о подвигах героев, погибших солдатах — это не просто общий долг, а «дело нашей совести перед всем поколением победителей».

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«Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел её вновь развязать», — подчеркнул глава государства, отметив, что в этом «наша общая ответственность перед будущими поколениями».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Австрии Александр Ван дер Беллен ранее заявлял, что в стране помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны. Он отметил, что все в Австрии знают о жертвах, понесённых русскими солдатами в годы войны. При освобождении Австрии погибли 100 тыс. советских солдат.

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