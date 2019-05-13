Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

Вена, , 07:45 — REGNUM В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.

«Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время», — рассказал в интервью ТАСС президент страны.

Ван дер Беллен добавил, что при освобождении Австрии погибли 100 тыс. советских и 10 тыс. американских солдат, «оба эти государства внесли значительный вклад в освобождение Австрии».

Отметим, что в Австрии в преддверии 9 мая вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Неизвестные облили красной краской мраморную плиту у монумента.

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