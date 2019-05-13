Понедельник, 13 Мая 2019 года
08:08:15 МСК

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

Политика

«Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время»

Вена, 13 мая 2019, 07:45 — REGNUM  В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.

«Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время», — рассказал в интервью ТАСС президент страны.

Ван дер Беллен добавил, что при освобождении Австрии погибли 100 тыс. советских и 10 тыс. американских солдат, «оба эти государства внесли значительный вклад в освобождение Австрии».

Отметим, что в Австрии в преддверии 9 мая вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Неизвестные облили красной краской мраморную плиту у монумента.

Читайте также: В Вене вновь осквернили памятник советским воинам-освободителям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить