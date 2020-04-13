Москва, 13 апреля 2020, 05:17 — REGNUM Министерство обороны разместило на сайте архивные документы к 75-летию освобождения Вены от гитлеровских оккупантов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На сайте оборонного ведомства страны разделе «Венский вальс Победы» опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны.
Как сообщало 24 января ИА REGNUM, в стране становятся всё более популярной историческая повестка, события прошлого часто становятся темой для дискуссий в общественном пространстве.
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