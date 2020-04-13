Москва, , 05:17 — REGNUM Министерство обороны разместило на сайте архивные документы к 75-летию освобождения Вены от гитлеровских оккупантов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На сайте оборонного ведомства страны разделе «Венский вальс Победы» опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны.

«В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало 24 января ИА REGNUM, в стране становятся всё более популярной историческая повестка, события прошлого часто становятся темой для дискуссий в общественном пространстве.

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