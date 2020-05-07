Абакан, , 12:17 — REGNUM После коррупционного скандала вокруг заместителя главы Хакасии Сергея Новикова в регионе заговорили о возможной скорой отставке главы республики, коммуниста Валентина Коновалова. На фоне промахов властей региона в борьбе с коронавирусом эти разговоры лишь усилились.

Хакасский политолог Дмитрий Буреев считает, что сейчас отставка Валентина Коновалова «как никогда близка к факту».

«Инсайды о скорой отставке Валентина Коновалова с должности главы республики ходят с самого момента его избрания (ноябрь 2018 года — прим. ИА REGNUM). Но полтора года он держится на своем месте благодаря своим московским покровителям из КПРФ, какой-никакой работе «команды». Но сейчас его отставка как никогда близка к факту. Во-первых, сразу два авторитетных политолога — Дмитрий Орлов и Олег Матвейчев — публично допустили отрешение Коновалова от должности. Подвел губернатора и коронавирус — Хакасия среди регионов-аутсайдеров: самая высокая доля заболевших среди населения; темпы прироста носителей инфекции, доля смертности, скандалы с организацией медицинской и социальной помощи заболевшим и изолированным. Волонтёры и власти муниципалитетов не в пример правительству Коновалову делают больше. Добавьте к этому какие-то накладки и недосказанность про федеральные деньги для помощи гражданам и бизнесу, и всё станет ясно», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Политолог отметил, что «не играет на руку Коновалову и скандал вокруг фигуры Сергея Новикова» — и. о. замглавы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки. В настоящее время Новиков отстранён от должности. Политолог указал на «запоздалую реакцию» Коновалова на это событие.

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«В совокупности все это уронило рейтинг Валентина Коновалова на самое дно. Что с ним будет, какова будет его дальнейшая судьба — покажут ближайшие две-три недели. Но его отставка прочно увязана с судьбой выборов осенью 2020 года — если их перенесут, то Коновалов усидит. Если дата останется прежней — губернатора Хакасии «уйдут» волевым порядком. В АП уже есть список потенциальных кандидатов на должность врио. Но надо понимать, что и у Коновалова есть возможности сохранить за собой должность в рамках законодательства: введение режима ЧС, передача полномочий первому заму Николаю Миронову и так далее. Но Хакасия морально готова к его уходу из власти», — резюмировал Дмитрий Буреев.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Коновалов возглавил Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года.

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