6 мая 2020 | Время чтения 21 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевой темой федеральной политики в отношении регионов в апреле 2020 года, безусловно, оставалось противодействие распространению коронавирусной инфекции при возрастающем внимании к решению сопутствующих социально-экономических проблем.

Во-первых, сохраняется значительная роль профильной Рабочей группы Госсовета, возглавляемой Сергеем Собяниным, в выработке политики в сфере противодействия распространению COVID-19, а также гибкое применение в целом ряде регионов практик, реализованных в Москве (например, в вопросах введения цифровых пропусков). Показательно, что и поручение разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции Владимир Путин дал Роспотребнадзору совместно с этой рабочей группой. Не исключено, что и в вопросах выработки мер по преодолению сопутствующих кризисных явлений в экономике регионов роль Госсовета в ближайшей перспективе возрастет — возможно, также с опорой при их разработке на наиболее перспективные московские практики.

Во-вторых, активизируются усилия центра по прямой поддержке волонтерских движений, работающих на местах. Такова, например, встреча Владимира Путина с участниками общероссийской акции «Мы вместе» (в режиме видеоконференции). Стоит отметить роль «Единой России» в реализации этой политики — как в выработке законодательной поддержки социально ориентированных НКО (серию соответствующих инициатив направил в правительство лидер партии, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев), так и в координации работы добровольцев и их вовлечении в выработку государственной политики (на базе волонтерских центров партии). Можно ожидать сохранения роли волонтерских движений в выработке государственной политики, а также выстраивании каналов коммуникации между центром и локальными сообществами и после завершения пандемии. Возможно увеличение доли представителей волонтерских движений и социальных НКО в списках «Единой России» в ходе парламентской кампании 2021 года.

Встреча с участниками общероссийской акции «Мы вместе» в режиме видеоконференции Kremlin.ru

В-третьих, продолжает расти внимание центра к выработке мер по преодолению социально-экономических последствий пандемии. Так, сохраняется приоритетное внимание к реализации инфраструктурных проектов — в перечне поручений президента по итогам совещания о развитии строительной отрасли можно выделить вопросы развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей; модернизации аэродромных комплексов, в том числе в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске; развития портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах и в Дальневосточном федеральном округе. Также важное значение могут приобрести шаги по поддержке автопрома — показательно представленное в ходе тематического совещания под председательством Владимира Путина предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в нынешних условиях и нуждающихся в государственной поддержке, производство автомобилей и автокомпонентов.

В мае-июне 2020 года стоит ожидать дальнейшего роста внимания центра к выработке мер по борьбе с лесными пожарами и решению социально-экономических проблем жителей пострадавших территорий (возможно, с усилением роли полпредств, прежде всего в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, по контролю за деятельностью региональных властей в данной сфере). Кроме того, в случае реализации одного из позитивных сценариев развития эпидемиологической обстановки в стране и постепенного смягчения ограничительных мер будет сохраняться запрос на разработку новых инициатив в сфере социальной политики, реализуемой в регионах. В этих условиях дополнительное значение приобретают меры независимого контроля за ситуацией на местах, а также координации деятельности законодательных собраний по корректировке регионального законодательства. Заметную роль в решении этих задач может сыграть «Единая Россия» (один из примеров — заявление секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в начале апреля о недостаточной активности региональных парламентов в вопросе принятия законов о выплатах пособий на детей в возрасте от трех до семи лет).

Андрей Турчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Резонансным событием в сфере региональной политики стал несанкционированный митинг, состоявшийся 20 апреля 2020 года во Владикавказе, — в ходе акции прозвучали требования отмены режима самоизоляции и отставки руководства Северной Осетии. Стоит отметить несколько важных аспектов этого события. Во-первых, несмотря на внутриэлитные противоречия в республике, влиятельные фигуры, считающиеся оппонентами руководства региона, а также основная часть лидеров общественного мнения к акции не присоединились. Инициатор мероприятия Вадим Чельдиев проживает в Санкт-Петербурге. Настолько резонансные протестные акции обычно бьют по позициям руководителя региона (и в данном случае тоже), но представители элит считают политические риски, связанные даже с косвенными данными об их причастности к подобным акциям, весьма значительными в условиях, когда приоритетом для федерального центра являются мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Во-вторых, в регионе и до пандемии фиксировался достаточно заметный уровень уличной протестной активности, причем часто такие митинги организовывали предприниматели (вспомним, например, митинг против введения онлайн-касс во Владикавказе в июле 2019 года). Как утверждают представители СМИ и пользователи соцсетей из самой республики, в апрельской акции значительную долю участников составили как раз представители малого бизнеса (в том числе работающие нелегально). За пределами Северного Кавказа представители малого бизнеса чаще избегают участия в уличных протестных кампаниях. В-третьих, руководство Северной Осетии давно находилось в фокусе негативных информационных кампаний — и высокая интенсивность подобных кампаний может становиться дополнительным мотивом для организаторов протестных акций.

Несанкционированный митинг во Владикавказе Цитата из видео «Более 2 тысяч жителей Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции». youtube.com

Новые акции социального протеста, на которых могут подниматься требования о снятии или смягчения ограничительных мер (в том числе проводимые с целью дискредитации глав регионов в глазах федеральных властей), конечно, возможны. Однако в подавляющем большинстве субъектов Федерации повторение протестных акций по «североосетинской» модели до смягчения ограничительных мер маловероятно. Для представителей элит других регионов, находящихся в напряженных отношениях со своими губернаторами, более приемлемой и куда менее рискованной тактикой в мае 2020 года будет не провоцирование уличной протестной активности, а дальнейшее развертывание негативных информационных кампаний против таких руководителей (прежде всего это коснется предвыборных территорий, а также субъектов Федерации со сложной конфигурацией элит).

В центре таких информационных атак будут чаще оказываться региональные министры здравоохранения. Заметными стали отставки глав этих ведомств в Астраханской и Омской областях, Республике Коми и Ставропольском крае. При этом Республика Коми на определенном этапе входила в десятку регионов с наибольшим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции, являясь при этом предвыборным регионом. В остальных указанных субъектах Федерации не ожидается избирательных кампаний регионального уровня (в Астрахани должны пройти выборы в городскую думу). Тем не менее довольно значителен регулярный интерес к этим территориям со стороны федеральных изданий. Вероятно, в мае-июне 2020 года возникнут дополнительные политические риски для министров здравоохранения в регионах.

Бывший министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин Rkomi.ru

В конце лета — осенью 2020 года возможен переход на федеральный уровень руководителей региональных ведомств тех субъектов Федерации, где будут достигнуты наилучшие показатели по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Одним из примеров вертикальной мобильности в данной сфере является переход Михаила Ратманова, ранее возглавлявшего минздрав Самарской области, на пост руководителя Управления организации медпомощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства. Безусловно, предпосылки для данного решения были заложены еще до начала распространения коронавирусной инфекции в России. Тем не менее высокий уровень подготовки системы здравоохранения Самарской области к борьбе с этой угрозой мог сыграть здесь дополнительную роль.

Ожидания перестановок в губернаторском корпусе в связи с возможными недоработками властей отдельных субъектов Федерации в противодействии COVID-19, характерные не только для экспертного сообщества, но и для региональных элит, в мае-июне 2020 года могут привести к дальнейшей активизации информационных атак против региональных руководителей, позиции которых принято считать уязвимыми. В центре критических публикаций в федеральных СМИ может оказаться ряд предвыборных субъектов Федерации (Краснодарский край, Ростовская область, Севастополь), ряд регионов со сложной внутриэлитной конфигурацией, находящихся в фокусе внимания медиа (Свердловская, Волгоградская области, Красноярский край), территорий, возглавляемых выходцами из оппозиционных партий (Хакасия, Хабаровский край, возможно, Орловская и Владимирская области). В то же время в начале лета поводом для отставок губернаторов скорее могут стать лишь очень серьезные эксцессы (не обязательно связанные с борьбой против распространения коронавирусной инфекции) либо крайне неустойчивое положение таких руководителей в связи накопившимися за период их многолетней работы управленческими просчетами. Окончательные выводы об эффективности работы глав регионов в вопросах противодействия распространению COVID-19 центр может сделать уже осенью 2020 года — именно в этот период перестановки в губернаторском корпусе более вероятны.

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3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Реализация мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и преодолению кризисных явлений в экономике регионов, работа с инфраструктурными проектами, антикоррупционные мероприятия и протестная активность входят в число ключевых факторов, определявших уровень влияния губернаторов в апреле 2020 года.

Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский (45-е место), врио главы Республики Коми Владимир Уйба (59-е место), врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов (66-е место), врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (67-е место).

Продолжается восходящий тренд для большинства врио губернаторов, назначенных ранее: врио главы Севастополя Михаила Развожаева (с 32-го на 30-е место), врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 47-го на 42-е место), врио главы Калужской области Владислава Шапши (с 62-го на 53-е место), врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 76-го на 73-е место), переходят в группу с сильным влиянием врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин (с 56-го на 48-е место) и врио главы Чувашии Олег Николаев (с 52-го на 49-е место). Так, Еврейская автономная область получит около 1,5 млрд рублей на строительство социальных объектов, решение проблем ЖКХ и дорожного хозяйства, приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, поддержку медработников. Руководство Чувашии заявило о намерении получить из федерального бюджета около 1,2 млрд рублей на обновление парка общественного транспорта. В Пермском крае подписано соглашение с РЖД по развитию железнодорожной инфраструктуры — общий объем инвестиций по реализации проектов корпорации в регионе может составить около 20 млрд рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

При этом нисходящий тренд демонстрируют губернаторы, избранные от оппозиционных партий. На фоне продолжающего обсуждения возможных губернаторских перспектив нового замглавы регионального правительства Игоря Тинькова продолжает терять влияние действующий руководитель Орловской области Андрей Клычков (с 71-го на 77-е место). На позициях губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (с 79-го на 83-е место) негативно сказывается скандал с передачей в одну из городских больниц просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких. Арест и.о. вице-премьера Хакасии Сергея Новикова становится негативным информационным поводом для главы республики Валентина Коновалова (с 81-го на 85-е место).

Теряют позиции главы ряда регионов, где в апреле серьезно осложнялась эпидемиологическая обстановка, в том числе глава Дагестана Владимир Васильев (с 10-го на 12-е место) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (с 11-го на 13-е место). После резонансной акции протеста во Владикавказе с призывом к отмене режима самоизоляции и отставки руководства региона теряет влияние глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (с 78-го на 82-е место). Ситуация на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии (сообщения о значительном числе зараженных коронавирусной инфекцией и стихийная акция протеста вахтовиков) создает негативные информационные поводы для главы республики Айсена Николаева (с 48-го на 56-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Укрепляются позиции глав регионов, принявших наиболее масштабные меры для поддержки экономики в связи с предпринятыми ограничительными мерами. Так, усиливается влияние главы Башкирии Радия Хабирова (с 9-го на 6-е место), представившего в начале апреля пакет антикризисных мер, на реализацию которых предполагается направить около 15 млрд рублей. Укрепляются позиции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 13-го на 11-е место) — в регионе, в частности, предпринимателям предоставлена возможность отсрочки по выплате арендных платежей за пользование имуществом, находящимся в собственности субъекта Федерации, до 1 января 2023 года.

Переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 25-го на 15-е место) — после проведения под его председательством (совместно с помощником президента Игорем Левитиным) заседания Рабочей группы Госсовета по направлению «Малое и среднее предпринимательства» и встречи с Владимиром Путиным.

После презентации на заседании правительства России Энергетической стратегии до 2035 года, предполагающей создание СПГ-кластера в Ямало-Ненецком автономном округе, укрепляются позиции главы региона Дмитрия Артюхова (с 27-го на 24-е место). На фоне предложения Минэкономразвития России о создании особой портовой экономической зоны на территории Астраханской области и о получении субсидии на инфраструктурное развитие ОЭЗ «Лотос» в объеме около 8,5 млрд рублей в 2020—2026 годах переходит в группу с сильным влиянием губернатор региона Игорь Бабушкин (с 55-го на 46-е место). После утверждения федеральным правительством индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии на 2020−2024 годы, в которой указывается на необходимость строительства железнодорожной линии Улан-Хол — Адык — Яшкуль — Элиста — Зимовники, а также геополитическое значение строительства порта Лагань укрепляются позиции главы республики Бату Хасикова (с 80-го на 76-е место).

Бату Хасиков Kremlin.ru

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в марте Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,07 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,56 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 7,13 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 5 6,57 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 4 6,50 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 6 9 6,38 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 7 7 6,25 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 8 6,13 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 9 6 6,00 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 10 12 5,96 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 11 13 5,91 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 12 10 5,88 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 13 11 5,87 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 14 14 5,84 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 15 25 5,82 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 16 15 5,79 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 17 17 5,75 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 18 18 5,74 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 19 20 5,70 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 20 19 5,67 Сильное влияние Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 21 21 5,61 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 22 16 5,58 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 23 22 5,55 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 24 27 5,53 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 25 23 5,52 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 26 26 5,50 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 27 30 5,49 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 28 28 5,47 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 29 24 5,45 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 30 32 5,42 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 31 31 5,39 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 32 27 5,34 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 33 35 5,30 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 34 33 5,28 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 35 34 5,26 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 36 36 5,23 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 37 37 5,20 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 38 39 5,17 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 39 44 5,14 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 40 43 5,11 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 41 41 5,09 Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 42 47 5,05 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 43 42 5,03 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 44 45 5,00 Цыбульский Александр Витальевич И.о. губернатора Архангельской области 45 - 4,95 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 46 55 4,89 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 47 40 4,84 Махонин Дмитрий Николаевич И.о. губернатора Пермского края 48 56 4,80 Николаев Олег Алексеевич И.о. главы Чувашской Республики 49 52 4,73 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 50 53 4,68 Среднее влияние Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 51 54 4,65 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 52 58 4,63 Шапша Владислав Валерьевич И.о. губернатора Калужской области 53 62 4,61 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 54 51 4,58 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 55 49 4,55 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 56 48 4,52 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 57 50 4,50 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 58 57 4,49 Уйба Владимир Викторович И.о. главы Республики Коми 59 - 4,40 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 60 63 4,38 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 61 64 4,35 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 62 60 4,32 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 63 67 4,25 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 64 61 4,23 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 65 66 4,16 Солодов Владимир Викторович И.о. губернатора Камчатского края 66 - 4,00 Бездудный Юрий Васильевич И.о. губернатора Ненецкого автономного округа 67 - 3,95 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 68 65 3,88 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 69 74 3,86 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 70 69 3,83 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 71 73 3,70 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 72 70 3,68 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области 73 76 3,63 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 74 77 3,55 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 75 68 3,50 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 76 80 3,47 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 77 71 3,45 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 78 72 3,41 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 79 84 3,38 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 80 82 3,35 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 81 83 3,30 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 82 78 3,23 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 83 79 3,20 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 84 85 3,17 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 81 3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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