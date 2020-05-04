Абакан, , 11:52 — REGNUM Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш прокомментировал появившееся в интернете видео об условиях в Черногорской больнице, где лежат пациенты с коронавирусом.

По его словам, биотуалеты действительно стоят в палатах, и условия там «стеснённые»:

"Потому что мы должны были в условиях этого стационара развернуть 127 коек для пациентов с COVID-19 и более 30 коек для пациентов с внебольничной пневмонией, которые и сегодня там лечатся. Там количество коек мы уже увеличили».

Костюш отметил, что изначально в Хакасии люди с лёгким течением заболевания лечились на дому в условиях самоизоляции. Однако затем власти «увидели большое количество нарушающих режим, не отвечающих на телефонные звонки»:

«Поэтому нам пришлось сегодня в стационар госпитализировать лёгкую категорию пациентов, которые в принципе могли бы в условиях самоизоляции находиться дома».

При этом министр подчеркнул, что созданные условия далеки от идеальных, но других власти Хакасии обеспечить не могут:

«Это не гостиница, это не офис, но, тем не менее, трёхразовое питание мы там организовали».

Ничего, кроме воды, пациентам передавать нельзя:

«Конечно, пациенты, которые там сегодня находятся, они недовольны. Там нет телевизоров, там нет нормальных условий для пребывания, там скученность есть, но другого мы предоставить не сможем».

При этом Костюш заявил, что жалующиеся пациенты думают лишь о себе, но не учитывают тягот медиков, которые вынуждены находиться по много часов в защитном костюме, в памперсе.

«Я не отрицаю ни одного факта недостатков, которые сегодня есть, но мы живём сегодня в условиях войны», — подытожил глава минздрава региона в интервью «Вестям Хакасии».

Напомним, в интернете появилось видео, на котором пациентка рассказывает о плохих условиях в Черногорской больнице, где лежат больные с коронавирусом. В частности, сообщалось, что расстояние между койками — 30 см, биотуалет стоит в палате рядом с раковиной, ничего, кроме воды, пациентам передавать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Хакасии внесла представление главе республики Валентину Коновалову в связи с невыплатой стимулирующих средств медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Читайте также: Главе Хакасии внесли представление из-за оставшихся без выплат медиков

По состоянию на 4 мая в республике подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус