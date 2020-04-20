Абакан, , 08:41 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки, от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона — министра строительства и ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Коновалов объявил о своём решении на внеочередном заседании регионального правительства 20 апреля.

Глава региона поблагодарил правоохранительные органы «за активную работу в республике по борьбе с коррупцией» и подчеркнул, что «окончательное решение о виновности вынесет суд».

Приказ об отстранении Новикова от занимаемой должности уже подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Сергей Новиков был задержан по подозрению в получении взятки. Он отправлен под арест на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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