Абакан, 20 апреля 2020, 08:41 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки, от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона — министра строительства и ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
Коновалов объявил о своём решении на внеочередном заседании регионального правительства 20 апреля.
Глава региона поблагодарил правоохранительные органы «за активную работу в республике по борьбе с коррупцией» и подчеркнул, что «окончательное решение о виновности вынесет суд».
Приказ об отстранении Новикова от занимаемой должности уже подписан.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Сергей Новиков был задержан по подозрению в получении взятки. Он отправлен под арест на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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