Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Соединённые Штаты помогут балканским странам в борьбе с фейками и дезинформацией в СМИ, в том числе поступающим из России. На эти цели Государственный департамент США выделит $140 тыс. согласно тендерной документации, на которую ссылается RT, средства на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах» будут выделены через посольство в Приштине.

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Программа нацелена на укрепление доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам и предназначена для слушателей, включая официальных представителей местных правительств и журналистов, из Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении.

Предполагается проведение трёхдневного семинара, а также ряда мероприятий, включая программу обмена. В качестве одной из целей, которые должны достичь слушатели в ходе курса, заявлено «противодействие российской дезинформации».

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«В течение года как минимум 50% журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Государственный департамент США намерен выделить $2 млн на то, чтобы дать возможность американским экспертам более углубленно изучить страны Восточной Европы и независимые государства бывшего СССР. Гранты планируется выделить в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза».